Abel Ferreira diz que "não há dinheiro nem clube nenhum" que o tire do Braga

"Não só gostava, como vou ficar, a não ser que o presidente me mande embora, que acho que não é o caso", referiu.

12.05.18

Abel Ferreira garantiu este sábado vai continuar no Sporting de Braga na próxima temporada porque que "não há dinheiro, nem clube nenhum" que o tire do clube minhoto, que ainda luta pelo terceiro lugar da I Liga de futebol.



Apesar de ter mais dois anos de contrato com os 'arsenalistas', tem sido noticiado que está em processo de renovação, mas o técnico assegurou apenas que vai continuar no Sporting de Braga.



"Não só gostava, como vou ficar, a não ser que o presidente me mande embora, que acho que não é o caso. Para ficar claro: não há dinheiro nem clube nenhum que me tire daqui, não é preciso aumentar a cláusula de rescisão, nem darem mais dinheiro. Para o ano serei treinador do Braga, não preciso de negociar renovação, tenho contrato com o Braga, quero ficar aqui, essa é a minha vontade", frisou.



A turma minhota parte para a última jornada, que vai disputar em Vila do Conde, frente ao Rio Ave, com a possibilidade ainda de chegar ao terceiro lugar, precisando para isso de vencer e esperar que o Sporting perca com o Marítimo, na Madeira.



"Há essa possibilidade e gostávamos muito [que acontecesse], estivemos até há muito pouco tempo a lutar pelo segundo lugar, resta o terceiro e é por isso que vamos lutar. É difícil, mas possível", disse.



Abel Ferreira disse esperar "um bom adversário, bem organizado", que será um "grande obstáculo", mas prometeu luta até ao fim pelo triunfo.



O técnico reservou um balanço do campeonato para depois do jogo com o Rio Ave, porque ele "decide um lugar na tabela classificativa", mas considerou que "o que o Braga tem feito é algo de mágico e histórico".



Questionado sobre se o terceiro lugar refletia melhor essa campanha que bateu vários recordes internos, como o de maior número de pontos, Abel Ferreira disse que, "no final, o futebol acaba por ser justo e meter as equipas no devido lugar".



"Parabéns ao FC Porto e ao mister Sérgio Conceição, também ao Braga B pela manutenção, foi um campeonato para grandes aprendizagens. Ainda falta um jogo, temos sido muito consistentes, foi uma época boa, mas não excelente porque há competições em que temos de melhorar, como a Taça de Portugal e a Taça da Liga", disse.



Abel Ferreira disse ainda que "a próxima época está a ser planeada há muito tempo" e voltou a dizer que, se pudesse, mantinha todo o plantel para a próxima época.



"Mas sei quais são as leis de mercado e do mais forte e vamos continuar a fazer mais com menos recursos", disse.



Sporting de Braga, quarto classificado, com 75 pontos, e Rio Ave, quinto, com 48, defrontam-se no domingo, às 18:00, no Estádio do Rio Ave, em Vila do Conde.