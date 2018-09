Abel Ferreira quer Sporting de Braga "alerta" para vencer Belenenses

Técnico disse esperar "um cenário de grande dificuldade".

Por Lusa | 13:45

O treinador do Sporting de Braga, Abel Ferreira, disse este sábado que quer a equipa "alerta" para poder vencer na visita ao Belenenses, no domingo, em jogo da sexta jornada da I Liga de futebol.



Uma semana depois do triunfo caseiro sobre o Sporting (1-0) - "ganhar exige a mesma reflexão de uma derrota" - o Sporting de Braga pode isolar-se na liderança do campeonato se vencer no Estádio Nacional, em Oeiras, mas o treinador quer a equipa "alerta" e ciente do que tem de fazer.



"Sabemos muito bem o que nos trouxe até aqui, o respeito por nós, pelos nossos adversários e pelo jogo, e é isso que nos vai continuar a guiar pelo campeonato fora", garantiu.



O técnico disse esperar "um cenário de grande dificuldade" diante de uma equipa do Belenenses "bem orientada, acutilante e organizada, que joga para vencer e que tem uma identidade bem vincada".



"Sabemos o quanto está difícil ganhar neste campeonato e, por isso, estamos focados, alerta e de olhos bem abertos", frisou, lembrando as "dificuldades" que o Belenenses criou ao FC Porto (derrota por 3-2).



O treinador frisou que o "Sporting de Braga quer ser consistente na aproximação aos três 'grandes'", mas ser ou não candidato ao título é outra questão, sendo que importa "sonhar de olhos bem abertos".



"Tem a ver com o processo: tudo o que temos é fruto de um trabalho árduo e contínuo, queremos continuar a ser sérios, humildes e a respeitar os adversários, a procurar, em conjunto, fazer melhor do que o ano passado e, no final, vamos ver o que nos toca", referiu.



Tiago Sá agarrou a titularidade da baliza minhota após a lesão de Matheus, "uma escolha natural" para Abel Ferreira.



"É o ciclo natural de alguém que esperou e esperou até a sua oportunidade chegar e que correspondeu, mas o Marafona sabe que também vai jogar, seguramente", admitiu.



O técnico voltou ainda a dizer que se lembra com frequência da eliminação da Liga Europa pelo Zorya.



"Ainda hoje me lembrei no chuveiro. Se menosprezámos o Zorya? O que me ficou atravessado foi não termos todas as opções que queria, por manifesta infelicidade", disse.



Sporting de Braga, terceiro classificado com 13 pontos, e Belenenses, nono com seis, defrontam-se no domingo, às 20:30, no Estádio Nacional, em Oeiras.