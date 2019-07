Abel Ferreira vai deixar Sporting de Braga e rumar ao PAOK

O treinador Abel Ferreira vai deixar o comando técnico do Sporting de Braga para assumir o dos campeões gregos do PAOK, revelou esta segunda-feira à agência Lusa fonte do clube minhoto da I Liga de futebol.

Segundo a mesma fonte, o técnico apresentou na manhã desta segunda-feira uma proposta de 2,5 milhões de euros do clube grego que diz ser "a proposta da vida" dele e considerando que, dadas as condições financeiras "irrecusáveis", "não tem condições para continuar".

O Sporting de Braga não queria a saída de Abel Ferreira, "até pelo timing", mas perante o cenário ficou "de pés e mãos atados".