Aboubakar e Otávio custam 24 milhões

Dragão fecha semestre com um prejuízo de 24 milhões de euros e mantém folha salarial mais elevada dos grandes: 6,3 milhões mensais.

Por Hugo Real | 08:36

O relatório e contas dos dragões trouxe uma surpresa no que aos valores de aquisição de Aboubakar diz respeito. O FC Porto havia anunciado que a compra dos 60% do passe do camaronês que estavam na posse do Lorient tinha custado 7,2 milhões, mas o documento mostra que o "valor total da aquisição", devido a "encargos adicionais", atingiu os 12,3 milhões de euros.



Este valor incluirá ainda um prémio de assinatura pela renovação do contrato do avançado, cujo termo passou de junho de 2018 para o mesmo mês de 2021. Se este montante for somado ao que a SAD já tinha gasto na compra dos restantes 40% do passe de Aboubakar (ver infografia), chegamos ao valor total de 16,6 milhões de euros.



Outro jogador que os dragões têm comprado em tranches é Otávio. A última envolveu a aquisição de 15% do médio brasileiro, por 2,1 milhões de euros. Os dragões passaram a ter 68% do passe, num investimento que já ultrapassou os 7,5 milhões. Fazendo as contas, só nestes dois atletas a SAD já investiu mais de 24 milhões de euros. De recordar ainda que o outro negócio feito entre julho e janeiro passou pela compra do guarda-redes Vaná ao Feirense, por um milhão de euros.



As contas dos dragões, as últimas dos três grandes a serem publicadas, mostraram ainda que a SAD liderada por Jorge Nuno Pinto da Costa é a única com prejuízo. Apesar de a situação ter melhorado em 5,4 milhões, o resultado foi negativo em mais de 24 milhões de euros.



Neste semestre, os dragões aumentaram as receitas em 5,3% (mais 3,1 milhões), para 61,9 milhões de euros. Já os custos subiram 3,3% (2,1 milhões), para 65,3 milhões. Os custos com pessoal, apesar de terem diminuído em 855 mil euros, ficaram acima dos 38 milhões de euros, o que significa que a sociedade azul-e-branca pagou mais de 6,342 milhões de euros mensais em salários, mais do que o Sporting (6,280 milhões/mês) e de que o Benfica (5,876 milhões por mês). Refira-se, contudo, que leões e águias aumentaram os custos com pessoal neste semestre.



Recurso a factoring permitiu antecipar 36,3 milhões

Entre 1 de julho e 31 de dezembro, a FC Porto SAD assinou mais seis contratos de factoring, que permitiram antecipar 36,3 milhões de euros de receitas garantidas (contratos de direitos televisivos, patrocínios e verbas das transferências de André Silva e Rúben Neves). Destes financiamentos, quatro foram concedidos pelo Internationales Bankhaus Bodensee (total de 19,342 milhões), um pela XXIII Capital (10,945 milhões) e o outro pelo Novo Banco (seis milhões). No fim de dezembro, a SAD tinha 66,3 milhões em factoring (mais 6,9 milhões do que em junho). Já o total de empréstimos caiu 1,2 milhões, para os 190,7 milhões de euros.