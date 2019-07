Académico de Viseu quer jogar na II Liga

O Académico de Viseu está focado e a cumprir o plano traçado para estar na melhor forma para a deslocação ao terreno do Penafiel, na primeira jornada da II Liga", garantiu esta quarta-feira aofonte da direção do emblema beirão."O presidente [António Albino] já disse que o clube tem a sua verdade e que está a preparar a defesa. Agora vamos aguardar com calma", complementou a mesma fonte.O Académico de Viseu foi suspenso das competições profissionais por três épocas desportivas e condenado ao pagamento de uma multa no valor de 4464 euros por falsas declarações à Liga.Em causa está a declaração de não dívida apresentada na candidatura ao licenciamento para a época 2018/19, devido a alegados atrasos no pagamento a três futebolistas. Dois dizem ter acordado verbalmente esta situação. O outro assegura ter recebido em numerário.A 28 de dezembro de 2018, foi instaurado um processo disciplinar ao clube, por "eventual prestação de falsas informações à Liga", nomeadamente sobre o cumprimento dos pressupostos de natureza financeira para a época 2018/19, ano em que o Académico de Viseu terminou no décimo primeiro lugar da segunda Liga.Durante o dia de ontem, ocontactou por várias vezes o presidente do Ac. Viseu, que nunca atendeu o telemóvel.Ainda durante o dia de ontem, o clube beirão deslocou-se ao Estádio Marcolino de Castro, onde defrontou o Feirense, ganhando por 2-0.No final do mês começam as eliminatórias da Taça da Liga, em que participam apenas os clubes das duas competições profissionais."É muito importante que os clubes tenham consciência de que o salário é uma obrigação essencial. É fundamental para o jogador e a sua família", disse Joaquim Evangelista, presidente do Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol.