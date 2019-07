Académico de Viseu recorre do castigo da FPF

O Ac. Viseu vai recorrer para o Tribunal Arbitral do Desporto da punição de "três anos de suspensão das competições profissionais" aplicada pelo Conselho de Disciplina da FPF.Em causa está "a eventual prestação pelo clube de falsas informações sobre dívidas a jogadores em 2017/18", época em que terminou no 11º lugar da II Liga."O clube tem a sua verdade", disse aofonte da direção do Ac. Viseu.O emblema viseense foi ainda multado em 4464 euros.O Arouca (16º classificado em 2018/19) foi notificado da decisão, pois pode vir a beneficiar dela.A Liga informou que qualquer sanção desportiva só será efetuada após as decisões disciplinares correspondentes transitarem em julgado.A equipa treinou esta terça-feira normalmente.