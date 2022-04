"Achei mesmo que era o fim": Telma Monteiro reage ao acidente na A23

Telma Monteiro deixou esta manhã uma mensagem nas redes sociais a agradecer o apoio que tem recebido nas últimas horas, depois do acidente de viação que sofreu ontem na A23, numa carrinha onde seguiam também Bárbara Timo, Rodrigo Lopes, uma funcionária de um clube local e uma outra atleta da formação do Benfica.A medalhada olímpica diz que está bem, mas que não ganhou para o susto."Ontem sofri um acidente de viação como alguns já sabem, juntamente com alguns amigos. Foi o maior susto da minha vida, num momento achei mesmo que era o fim. Mas o mais importante é que tudo terminou da melhor forma.Felizmente tirando alguns hematomas e dor no corpo, estou bem, estamos todos bem!Sou uma apaixonada pela vida e estou extremamente grata por ter acordado esta manhã para mais um dia.É só a vida a lembrar-nos mais uma vez a bênção que é estar aqui e que não podemos deixar nada por fazer, nada por dizer. É tudo demasiado precioso para desperdiçarmos esta jornada fantástica. Sejam e façam o que vos faz feliz.Obrigada a todos pelas mensagens."