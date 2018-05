Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"Acho uma falta de respeito", diz José Mota sobre a imprensa

Treinador do Desportivo das Aves considera que ninguém quis saber do clube durante a semana.

21:24

José Mota, o treinador do Desportivo das Aves, revelou após o final do jogo frente ao Sporting que valeu a vitória na final da Taça de Portugal que ninguém quis saber do clube.



"Esta semana ninguém nos ligou nenhuma. Acho uma falta de respeito como nos trataram, finalista com todo o mérito. Sou português como todos os outros, sou português de primeira, não posso estar obrigado a ouvir as mesmas coisas repetidamente. Esta Taça é nossa, foi ganha com muito suor, o mérito é dos jogadores, dos treinadores e equipa técnica. Se fosse por vocês, nós tínhamos perdido, não nos respeitaram", começou por dizer.



Para o treinador, as atenções estiveram sempre centradas no clube de Alvalade e não houve notíciais sobre o Aves nem sobre os seus adeptos.



Em relação ao jogo em si, Mota revelou que "este foi um jogo que foi simples de preparar".



"Sabíamos que íamos errar, o adversário podia ser muito melhor, mas eu senti pela nossa parte que iríamos ter um grande jogo. O nosso sonho aconteceu, trabalhámos muito", revelou.



"Já ganhei ao Sporting oito vezes. Alguns de vocês falou desse pormenor? Vocês respeitaram os jogadores? Alguns já ganharam taças de Portugal. Só o povo português nos respeitou", rematou o técnico.