Acidente assustador de piloto Alex Márquez deixa moto a arder

Na primeira sessão de treino do Moto2 para o Grande Prémio do Japão, Alex Márquez sofreu um aparatoso acidente, com a sua moto a incendiar-se de seguida.

10:38