Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acidente de viação mata esperança do atletismo

Ricardo Ribeiro, atleta do Sporting, morreu no Hospital de São José.

Por Miguel Curado | 02:24

Ricardo Ribeiro, de 24 anos, uma das grandes esperanças do atletismo de velocidade nacional - campeão nacional de 200 metros, sub-23, em 2015 e 2016 -, morreu esta quinta-feira no Hospital de São José, em Lisboa, onde estava internado desde sexta-feira após ter sofrido um violento acidente de viação, que aconteceu em Évora.



O Correio da Manhã contactou o presidente da Federação Portuguesa de Atletismo, Jorge Vieira, que disse desconhecer pormenores sobre o sinistro. "Devido aos ferimentos sofridos, ele teve de ser transportado para o Hospital de São José, onde veio a falecer", lamentou Jorge Vieira. Ricardo Ribeiro era natural de Évora e tinha casa em Pavia, no concelho de Mora.



Começou a carreira no Grupo Desportivo de Pavia e antes de ingressar no Sporting, em 2016/2017, representou a Associação Jardim da Serra, uma coletividade madeirense. Após ganhar o título nacional de esperanças de 200 metros, o promissor atleta representou Portugal nos campeonatos da Europa de 2015 e de 2017. Para Jorge Vieira, a perda de Ricardo Ribeiro "é uma tragédia para o atletismo português".