Acionistas aprovam contas da SAD do FC Porto por esmagadora maioria

Os acionistas da SAD do FC Porto aprovaram esta quinta-feira em assembleia-geral, com 99,9994% dos votos, as contas individuais e consolidadas relativas ao exercício 2019/2020, informaram os 'dragões' em comunicado enviado ao supervisor do mercado.

Segundo a SAD 'azul e branca', que registou um prejuízo histórico de 116,1 milhões de euros no último exercício, justificado pela administração com a ausência da Liga dos Campeões na última temporada e pelo impacto da pandemia de covid-19, esteve representado 77,24% do capital social na reunião magna de hoje, realizada no auditório do Estádio do Dragão.

No documento disponível na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), lê-se que também foi aprovada a proposta de aplicação dos resultados (99,994% de votos favoráveis e 0,0006% de abstenção), enquanto a atribuição de um voto de confiança à administração e fiscalização da SAD, o orçamento de exploração para o corrente exercício, a política de remunerações, e a alteração do artigo décimo terceiro dos estatutos da sociedade foram todas aprovadas por unanimidade.