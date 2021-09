Ações da Benfica SAD alcançam valor histórico de 5,12 euros

As ações da Benfica SAD seguiam na manhã desta quarta-feira a ganhar 12,9% na Euronext Lisbon, para os 4,90 euros, chegando esta manhã a atingir o valor histórico de 5,12 euros.

Pelas 10:00, as ações já tinham atingido um volume de mais de 50 mil transações.

A impulsionar os títulos da sociedade anónima está a possibilidade de o clube exercer o direito de preferência sobre as ações de Luís Filipe Vieira. O antigo presidente comunicou na terça-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) a proposta de venda das 753.615 ações de que é proprietário, a 7,80 euros por título, representativas de 3,28% do capital social da Benfica SAD, o que equivale a um encaixe de 5.878.197 euros.