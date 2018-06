Ações do Sporting disparam mais de 29%

Situação atual do clube é bastante incerta.

16:32





A comissão de fiscalização, nomeada pela Mesa da Assembleia Geral do Sporting Clube de Portugal (SCP), decretou esta quarta-feira, 13 de Junho, a "suspensão preventiva com efeitos imediatos" dos membros do conselho directivo do clube, liderado por Bruno de Carvalho.

manhã lá estaremos a trabalhar normalmente".

As ações da SAD do Sporting subiram 29,51% para 0,79 euros, tendo trocado de mãos 3.204 ações esta sessão. Um volume que supera a média diária dos últimos seis meses (1.629).Este desempenho surge numa altura de grande incerteza dentro do clube de futebol, com vários jogadores da equipa principal a apresentarem pedidos de rescisão de contrato, alegando justa causa, e a liderança do clube sob pressão.Já o conselho directivo alega que a comissão de fiscalização não tem esse poder. E Bruno de Carvalho diz que "aEm cotadas como o Sporting, que têm pouca liquidez ou pouca dispersão em bolsa, a negociação não é contínua, mas sim por chamada. Ou seja, as ordens só entram duas vezes por dia: uma às 10h30 e outra às 15h30.Se as ordens que tiverem entrado corresponderem a uma variação superior a 10% face à última negociação (a partir da qual é espoletado o travão automático), as acções ficam congeladas.