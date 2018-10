Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Conheça os jogos da terceira eliminatória da Taça de Portugal

Jogos da terceira eliminatória estão marcados para 21 de outubro.

O FC Porto, o Benfica e o Sporting vão visitar o Vila Real, o Sertanense e o Loures, respetivamente, na terceira eliminatória da Taça de Portugal, ditou esta quarta-feira o sorteio realizado na Cidade do Futebol, em Oeiras.



Os 'dragões' vão jogar com uma equipa dos distritais, enquanto 'águias' e 'leões' defrontam conjuntos do Campeonato de Portugal, terceiro escalão.



O Desportivo das Aves, detentor do troféu, visita o Sacavenense, igualmente do Campeonato do Portugal.



Sorteio completo:

Sertanense (CP) -- Benfica (L)



Vila Real (D) -- FC Porto (L)



Moura (CP) -- Marítimo (L)



Valenciano (D) -- Vitória de Guimarães (L)



Loures (CP) -- Sporting (L)



Fátima (CP) -- Boavista (L)



Armacenenses (CP) -- Vitória Setúbal (L)



Torreense (CP) -- Rio Ave (L)



São Martinho (CP) -- Moreirense (L)



Lusitano Vildemoinhos (CP) -- Nacional (L)



Cova Piedade (II) -- Portimonense (L)



Mirandela (CP) -- Feirense (L)



Amora (CP) -- Belenenses (L)



Felgueiras 1932 (CP) -- Sporting de Braga (L)



Maria da Fonte (CP) -- Santa Clara (L)



Estoril Praia (II) -- Tondela (L)



Pedras Salgadas (CP) -- Desportivo de Chaves (L)



Sacavenense (CP) -- Desportivo das Aves (L)



Vale Formoso (D) - Coimbrões (CP)



Casa Pia (CP) - Angrense (CP)



Silves (D) - Desportivo de Chaves (Satélite) (CP)



Limianos (CP) - Sporting da Covilhã (II)



Farense (II) - Arouca (II)



Montalegre (CP) - Oriental (CP)



Fafe (CP) - Penafiel (II)



Paços de Ferreira (II) - Gafanha (CP)



União Madeira (CP) -- União de Santiago (CP)



Espinho (CP) - Académico de Viseu (II)



Santa Iria (CP) - Praiense (CP)



Águeda (CP) - Louletano (CP)



Vilafranquense (CP) - Anadia (CP)



Leixões (II) - Amarante (CP)



Nota: Distritais (D), Campeonato de Portugal (CP), II Liga (II), I Liga (L).