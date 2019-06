NOTICIA #JUGONES | El fichaje de JOAO FÉLIX por el ATLETI se cerraría por 120 millones y MENDES se llevaría el 30%. pic.twitter.com/cNKmpVRKei — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 17, 2019

João Félix, jovem promessa do Benfica, está cada vez mais perto de assinar contrato com o Atlético de Madrid, segundo avança o jornal Marca.O clube espanhol terá chegado a acordo com as águias para a contratação do craque encarnado pelo valor da clausula, 120 milhões de euros.Ainda não são conhecidos os contornos do negócio mas sabe-se que Jorge Mendes terá direito a uma percentagem da transferência.João Félix vai tornar-se assim no jogador mais caro da história do Atlético de Madrid.