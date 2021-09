"Acreditem em Kathryn Mayorga": Tarja sobrevoa estádio onde Ronaldo se estreou pelo Manchester este sábado

Um avião com uma tarja contra Cristiano Ronaldo a favor de Kathryn Mayorga sobrevoou este sábado o estádio de Old Trafford, na Inglaterra, onde decorria o jogo da quarta jornada da Premier League entre o Manchester United e Newcastle.





"Acreditem em Kathryn Mayorga" podia ler-se na faixa. De acordo com a BBC, a iniciativa partiu do grupo feminista The Level Up, que disse querer relembrar as pessoas da acusação de violação contra o jogador português.



Janey Starling, afirmou ainda que o objetivo da tarja era "enviar uma mensagem para que as acusações de violação não sejam retiradas de campo".