Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acuña ainda tem medo de Bruno de Carvalho: "Prefiro não falar dele"

Jogador foi um dos mais visados no ataque à Academia de Alcochete a 15 de maio.

Por Mário Figueiredo | 01:30

"Prefiro não falar do ex-presidente do Sporting, porque não sei qual será a reação dele", foi desta forma que Acuña se demarcou a comentar o seu relacionamento com Bruno de Carvalho, numa entrevista à ESPN.



O jogador argentino, de 27 anos, abordou todos os temas, menos o relacionamento com Bruno de Carvalho. Acuña foi dos jogadores mais visados na invasão e nas agressões levadas a cabo na Academia de Alcochete no dia 15 de maio do ano passado. O extremo ainda chegou a pedir a rescisão de contrato, mas acabou por voltar atrás nessa decisão.



Mais, Acuña foi mesmo o jogador do Sporting com mais mercado em janeiro. As negociações com os russos do Zenit foram-se prolongando e o argentino acabou mesmo por revelar a proposta do Boca Juniors.



"É verdade que o Boca apresentou uma oferta ao Sporting, mas eles pediram 20 milhões de euros, como sempre. Mas não me vejo a voltar à Argentina agora. Aspiro a um pouco mais: Espanha, Itália ou Inglaterra. Gosto muito do futebol que se joga na Premier League", revelou o extremo argentino que vai regressar à equipa, depois de ter cumprido castigo na segunda mão da Liga Europa com o Villarreal (1-1).



Acuña regressa assim à titularidade no jogo de amanhã (19h00, SportTV1) dos leões com o Marítimo, na Madeira. Esta é uma partida que marca o 50º jogo do argentino na Liga pelos leões.



Esta temporada já disputou 18 jogos para o campeonato, num total de 1518 minutos. É um dos elementos que, pela sua polivalência, é fundamental no esquema de Keizer.



PORMENORES

Mathieu

O defesa-central Mathieu já treinou este sábado sem limitações e poderá ser opção para Marcel Keizer na partida de amanhã com Marítimo. O defesa francês andou a fazer reforço muscular, depois de uma lesão.



Marcel Keizer

O Sporting volta a treinar este domingo, pelas 10h30, na Academia de Alcochete. O treinador holandês, Marcel Keizer, faz a antevisão do jogo com os insulares às 12h30. A equipa segue à tarde para a Madeira.



Cinco em risco

Coates, Ristovski, Bruno Fernandes, Jefferson e Raphinha são os cinco jogadores do Sporting em risco no jogo com o Marítimo. Se virem mais um amarelo falham a partida com o Portimonense.