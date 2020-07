Acuña e Jovane apontam ao onze do Sporting

Com Marcos Acuña totalmente recuperado e com Jovane Cabral já a realizar trabalho no relvado, Rúben Amorim vai poder contar com dois pesos pesados do plantel no jogo de segunda-feira, frente ao Moreirense (21h00).









O argentino deve voltar à titularidade, depois de ter falhado as últimas três partidas. É um jogador que traz profundidade ao flanco esquerdo, criando desequilíbrios e cruzamentos perigosos para a grande área. Além disso é um dos jogadores do plantel com mais mercado. Isto significa que seria importante para ele e para o Sporting que jogasse estes últimos jogos do campeonato de forma a reavivar o interesse de vários clubes, que o tinham referenciado antes da pandemia de Covid-19.

Boas notícias para o técnico foram também as integrações de Jovane Cabral e de Vietto nos trabalhos no relvado. O extremo argentino não deve jogar mais esta temporada, mas Jovane tem sido um dos jogadores mais decisivos nas últimas partidas, onde marcou quatro golos derradeiros nos três jogos que disputou. O jovem avançado, de 22 anos, regressa assim à equipa depois de ter falhado a presença frente Gil Vicente devido a um traumatismo no joelho direito.





Entretanto, a imprensa internacional deu conta do interesse do Sporting no defesa-central Zouhair Feddal (Bétis) e no lateral-direito Pedro Porro (Manchester City).