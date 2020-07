“Acuña e Jovane jogam por castigo”, ironiza Rúben Amorim

"Acuña e Jovane jogam por castigo.” Foi com ironia que Rúben Amorim abordou o incidente entre os dois jogadores no final do jogo com o Moreirense (0-0).



“Como já foi dito pelo clube, não foi nada de mais, nem chegou a ser uma discussão. São trocas de impressões normais, é bom sinal. Isto tudo depende das vitórias e das derrotas. Se ganharmos, é porque os jogadores querem ganhar; se perdermos, é porque o ambiente no balneário não é o melhor. São coisas que fazem parte e são normais”, referiu, já a sério, o técnico durante a antevisão do jogo desta sexta-feira (19h15) com o Santa Clara em Alvalade.







O técnico não poupou ainda elogios a Wendel: “Gostava de ter tudo dele... Se havia alguma coisa que lhe gostava de passar é a mentalidade. Tem idade para crescer, vai crescer, isso cria-se com as vitórias, com a exigência. Está a trabalhar bem, tem vindo a ganhar influência na equipa. Tem boas características e está apto para ir a jogo.”



"Santa Clara é um bom teste"

Rúben Amorim está ciente das dificuldades que vai encontrar na partida de hoje com o Santa Clara e não tem dúvida que “será um bom teste”. O técnico leonino está preparado para um “jogo bastante difícil” frente a uma equipa que vem realizando “uma época bastante interessante”. “Tem jogadores que vieram de patamares inferiores e que se adaptaram bem à ideia do treinador [João Henriques]”, disse o técnico sportinguista.