Acuña exige contrato melhorado para ficar no Sporting

Argentino ameaça deixar o clube se não receber aumento substancial.

Por Tânia Laranjo | 20:39

O jogador argentino não estava nos lotes dos nove que rescindiram contrato após os ataques de Alcochete mas deu entrevistas após os incidentes da academia dando conta de que não queria ficar em Lisboa.



Acuña foi um dos protagonistas dos desacatos entre jogadores do Sporting e membros das claques após a derrota na Madeira que atirou o clube para o terceiro lugar do campeonato. Os incidentes após o jogo com o Marítimo tiveram sequência na semana seguinte, com o ataque à Academia de Alcochete.



Esperava-se que o argentino fosse um dos atletas a rescindir com o clube, o que acabou por não acontecer, mas o descontentamento do atleta não foi resolvido.







Marcos Acuña quer sair do Sporting. O argentino exige que o contrato seja melhorado para ficar no clube, apurou o