O Sporting sondou o Sevilha com vista à contratação do extremo português Rony Lopes e espera fazer um acerto de contas com o clube espanhol, que ainda não pagou a totalidade da transferência de Acuña. No entanto, o rival Benfica também está interessado e isso pode dificultar as negociações.









Rony Lopes está fora dos planos do Sevilha. Esteve emprestado nesta temporada ao Nice e o clube pretende desfazer-se deste ativo, que custou 25 milhões de euros (transferido do Mónaco) e tem um vencimento elevado.

Os espanhóis pretendem minimizar os custos da transferência e pedem um valor a rondar os oito milhões de euros. O jogador de 25 anos agrada a Rúben Amorim, mas o clube não quer entrar em loucuras. Daí que pretenda um acerto de contas dos créditos que tem a receber da venda de Acuña. Uma transferência de 10,5 milhões de euros mais dois milhões de euros por objetivos.





No entanto, as pretensões do Sporting podem esbarrar na concorrência do Benfica, que está apostado em reaver um jogador que foi formado no Seixal e saiu para os escalões de formação do Manchester City.





Segundo o CM apurou, o Benfica abordou o Sevilha para se inteirar das condições de compra do jogador. O clube espanhol ainda não respondeu e as águias fizeram um ultimato exigindo saber, até esta quarta-feira, quais os moldes de uma possível negociação. O interesse dos dois clubes de Lisboa pode inflacionar o preço do jogador, que não se afirmou no Mónaco e viu o Nice não exercer o direito de opção de compra.





Rafa mir no radar do leão



O Sporting está atento a Rafa Mir, avançado do Wolverhampton que esteve emprestado ao Huesca. O goleador (16 golos em Espanha) não faz parte dos planos do clube inglês, mas tem vários interessados.