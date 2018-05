Jogador é o primeiro e rescindir com o clube de Alvalade.

Acuña é o primeiro jogador do plantel do Sporting a avançar com a rescisão unilateral de contrato por justa causa.



A decisão é irreversível e o jogador já reuniu toda a documentação necessária.



Depois de 54 jogos nos quais marcou seis golos, o extremo é a primeira baixa após as agressões em Alcochete. O jogador foi um dos principais visados, tendo sido ameaçado pelo antigo chefe da Juve Leo, ainda no Aeroporto da Madeira, dois dias antes das agressões.



O internacional argentino foi a aquisição mais cara do clube na última época, custando aos cofres leonino 10 milhões e 951 mil euros.