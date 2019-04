Adepta do Desportivo das Aves explica ao CM reação com Bruno Fernandes: "Deixo um pedido de desculpas"

Vídeo mostra médio do Sporting a dirigir-se à bancada e a ser abordado por uma adepta do clube de Vila das Aves.

17:55

Um vídeo que tem circulado nas redes sociais dá conta de uma adepta com o cachecol do Desportivo das Aves a abordar Bruno Fernandes após a vitória do Sporting em Vila das Aves.As imagens partilhadas na Internet têm gerado alguma polémica pelos movimentos bruscos da adepta junto ao jogador que se dirigiu às bancadas no final do jogo.Em declarações ao, Carla Antunes, a adepta do Desportivo das Aves que aparece no vídeo, esclarece que não tentou agredir o Bruno Fernandes."Estava muita confusão daquele lado da bancada. No final do jogo o Bruno Fernandes foi para a bancada do Aves e eu simplesmente lhe disse para ir festejar para o lado do Sporting. Eu disse: 'Oh burro, vai festejar para o lado do Sporting'", explica."A polícia estava ao meu lado e não houve tentativa de agressão. Mas eu também gostava de ver um jogador do Aves a fazer o que o Bruno fez na bancada do Sporting. E deixo um pedido de desculpas ao Bruno porque considero que também não estive bem", acrescenta ainda Carla Antunes, de 42 anos.