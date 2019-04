Adepta do Desportivo das Aves tenta agredir Bruno Fernandes após jogo com o Sporting

Final do encontro marcado por atitude pouco positiva da adepta do clube da Vila das Aves.

Uma adepta com um cachecol do Desportivo das Aves foi captada nas imagens televisivas, após o final do encontro entre Aves e Leões, a tentar agredir o jogador do Sporting, Bruno Fernandes.O médio leonino, que está a realizar a melhor época da carreira ao serviço do Sporting, voltou a carimbar o seu nome na lista de marcadores, fazendo o terceiro golo da equipa de Alvalade na partida.O final do encontro acabou por ficar marcado pela atitude pouco positiva da adepta do Desportivo das Aves.Em imagens captadas pela Sport TV, que já circulam nas redes sociais, Bruno Fernandes foi às bancadas cumprimentar uma pessoa conhecida, mas outra adepta do clube da Vila das Aves levantou a mão e tentou acertar no jogador de 24 anos.