Adepto acamado cumpre sonho de ver Boavista a jogar no Bessa

Axadrezados venceram o jogo por 1-0 frente ao Desportivo das Aves.

07:31

Aos 72 anos, senhor Lourenço cumpriu o sonho de ver o Boavista jogar no Estádio do Bessa e logo com uma vitória da equipa axadrezada por 1-0 frente ao Desportivo das Aves.



O adepto acamado foi acompanhado por operacionais dos bombeiros que o ajudaram a realizar este seu sonho.



O clube publicou um pequeno texto no Facebook onde fez referência ao importante momento: