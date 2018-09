Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Adepto detido após desacatos com as autoridades em partida de futebol

Confusão aconteceu este domingo, depois do jogo entre o Desportivo das Aves e o Marítimo.

11:17

O jogo que opôs este domingo o Desportivo das Aves ao Marítimo (que ficou 0-1, mais informação na pág. 31), da 1ª Liga e realizado na Vila das Aves, ficou marcado por uma detenção.



No final do encontro, houve alguma confusão - por motivos este domingo ainda por clarificar - entre os adeptos locais e as autoridades, que culminou numa carga policial e na detenção de um elemento alegadamente afeto à claque do Desp. Aves, a Força Avense.