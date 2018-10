Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Adepto do PAOK condenado a um ano de prisão com pena suspensa

Apoiante do clube grego atingiu o técnico do Olympiakos com rolo de papel higiénico.

Um adepto do PAOK Salónica foi esta quarta-feira condenado a um ano de prisão, com pena suspensa, por agressão ao treinador espanhol Oscar Garcia, do Olympiacos, na época passada no campeonato grego de futebol.



Um tribunal de Salónica considerou o adepto, de 26 anos, culpado de agressão, depois de este ter atirado um rolo de papel desde as bancadas, que atingiu o treinador na face e o obrigou a ser assistido no hospital.







O tribunal atribuiu ao adepto a pena de um ano de prisão, com pena suspensa, e a proibição de assistir aos jogos do PAOK durante duas épocas, já depois de o clube de Salónica ter sido punido com a derrota no encontro, que não se chegou a disputar, em 25 de fevereiro.



Em sua defesa, no tribunal, o adepto disse que não teve a intenção de acertar no treinador quando atirou o rolo de papel para o relvado, ainda antes do início do jogo.



Na última época o PAOK já contava com o internacional português Vieirinha, que se mantém no clube, afastado em agosto pelo Benfica nos 'play-off' da Liga dos Campeões de futebol.