Adeptos assobiam e mostram lenços brancos a Rui Vitória após derrota do Benfica

Clube da Luz perdeu este sábado no Jamor frente ao Belenenses por 2-0.

22:45

O Benfica perdeu este sábado no Jamor frente ao Belenenses por 2-0 e os adeptos mostraram o descontentamento com Rui Vitória. O treinador dos encarnados foi assobiado e nas bancadas viram-se vários lenços brancos.



Recorde-se que as águias podiam ter ficado isolados na liderança da liga este sábado caso conseguissem os três pontos. O Benfica perdeu ainda a meio da semana com o Ajax em jogo da Liga dos Campeões e complicou as contas da passagem aos oitavos-de-final da liga milionária.



Depois de Salvio ter desperdiçado uma grande penalidade favorável aos 'encarnados' aos 32 minutos, Eduardo inaugurou o marcador no Estádio Nacional aos 36, também de penálti, e Keita fez o 2-0, aos 42, na segunda vitória do Belenenses, primeira em casa e depois de seis jornadas sem ganhar.