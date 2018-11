Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Adeptos chumbam regresso de Jorge Jesus ao Benfica

Sete em cada dez adeptos do Benfica envolvidos neste estudo estão contra a troca de Rui Vitória por Jorge Jesus.

Por Mário Pereira | 01:30

Os adeptos do Benfica estão contra um eventual regresso de Jorge Jesus ao clube. Este é o resultado de uma sondagem produzida pela empresa Aximage para o Correio da Manhã.



A auscultação surge numa altura em que tem sido noticiada a possibilidade de o treinador de 64 anos voltar ao clube que serviu entre 2009 e 2015.



No universo total de inquiridos, 59,1 por cento acham que, no caso de Rui Vitória ser despedido, a contratação de Jorge Jesus seria ‘má ideia’. Contudo, estratificando por adeptos, são os benfiquistas os mais relutantes ao regresso: sete em cada dez estão contra. Um chumbo em toda a linha. Já entre os adeptos do Sporting, um em cada dois vê Jesus como uma má solução para render Rui Vitória.



De resto, e na resposta a uma outra pergunta, os adeptos do futebol em geral e do Benfica em particular (por serem os mais interessados no caso), acham que clube deve manter o atual treinador. Para 66,5 por cento dos inquiridos, Rui Vitória deve permanecer no cargo. Um número praticamente igual ao dos que se dizem adeptos do Benfica: 66%. Ainda assim, 29,1 % dos seguidores da águia (praticamente 3 em cada dez), defende que Vitória deveria ser despedido. Os adeptos do Sporting e do FC Porto são mas benévolos com o técnico.