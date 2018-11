Adeptos contratam 'stripper' para invadir o relvado nua e distrair adversários

Estratégia insólita acabou por não resultar da melhor maneira para a equipa da casa.

07.11.18

Mais um dia comum na terceira divisão da Holanda pic.twitter.com/Ilba9kggEc — Non Sense Football (@NSenseFootball) 7 de novembro de 2018

Os adeptos do Rijnsburgse Boys, clube da terceira divisão holandesa, fizeram uma "vaquinha" e contrataram uma 'stripper' para invadir o relvado e tentar distrair os jogadores da equipa adversária, mas o resultado não foi o melhor.A 'stripper' percorreu o campo a correr, praticamente toda nua, apenas com meias e uma bandeira do clube da casa e deixou grande parte dos adeptos de boca aberta.O resultado acabou por não ser o melhor e a estratégia não funcionou em pleno porque a equipa do Rijnsburgse acabou por perder 2-6 contra o AFC.