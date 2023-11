Adeptos da equipa feminina de voleibol do FC Porto agredidos por grupo de encapuzados em Braga

Cerca de 50 adeptos, na sua maioria familiares das jogadoras da equipa de voleibol do FC Porto, foram atacados, este domingo, por um grupo de encapuzados, todos vestidos de preto, após o jogo da equipa frente ao SC Braga.

Os apoiantes, onde se incluíam mulheres e crianças, da equipa feminina sénior dos dragões, foram emboscados e agredidos à saída do Pavilhão Arena do SC Braga, depois de os dragões terem vencido as bracarenses por 3-2.

"Foi um ato cobarde, atacar desta maneira os familiares das jogadoras, mulheres e crianças. Lamento o que aconteceu, sem qualquer motivo que o justificasse", disse, ao Correio da Manhã, Fernando Madureira, responsável da claque dos Super Dragões.

"Espero que o Ministério Público seja tão célere a emitir um comunicado sobre este ato cobarde como o que fez com os acontecimentos na recente Assembleia Geral do FC Porto", acrescentou 'Macaco', como é conhecido no mundo do Futebol.





O SC Braga é solidário com os adeptos que tenham sido vítimas de qualquer tipo de agressão e reunirá nas próximas horas com as diversas entidades no sentido de aprofundar qualquer tomada de ação que evite tais ocorrências futuras, mesmo perante a evidência de que o controlo da via pública foge da sua esfera de competência", lê-se no comunicado emitido pela equipa depois do sucedido.

O clube bracarense mostrou-se disponível para colaborar com as autoridades, partilhando "toda e qualquer informação que obtenha e que ajude a identificar, isolar e afastar qualquer indivíduo ou grupo de indivíduos".



O Sporting de Braga manifesta a sua preocupação para "a crescente frequência de episódios desta natureza, envolvendo adeptos de várias equipas e em eventos de diversas modalidades".



A Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD) decidiu enviar ao Ministério Público toda a informação relativa aos atos de violência ocorridos.

Em comunicado, a APCVD refere que "estando em causa ilícito criminal de natureza pública [...] procederá ao envio para o Ministério Público de toda a informação compilada que se afigure útil para a prossecução da justiça, atendendo à competência das autoridades judiciárias para a investigação de matéria criminal".