Adeptos da Juventus correm às lojas para comprar camisola de Ronaldo

Craque português pode ser apresentado oficialmente na segunda-feira.

11.07.18

A confirmação de Cristiano Ronaldo na Juventus levou os adeptos da vecchia signora a correr às lojas oficias do clube para comprar a camisola 7 que vai pertencer ao craque português.



O número que na época passada pertenceu a Juan Cuadrado passa agora para as costas de CR7.



A apresentação do capitão da seleção nacional deve acontecer na próxima segunda-feira em pleno relvado do estádio da Juventus.