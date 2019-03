Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Adeptos da Oliveirense ficaram fora do Dragão Caixa e clubes alegam diferentes motivos

FC Porto venceu o jogo por 6-5, um resultado que vale aos 'dragões' a liderança partilhada do campeonato com o Sporting

20:59

Os adeptos da Oliveirense que se deslocaram este domingo ao Dragão Caixa para assistir ao encontro de hóquei em patins com o FC Porto ficaram fora do recinto, alegadamente "por questões de segurança", segundo fonte oliveirense.



Fonte portista revelou que o emblema de Oliveira de Azeméis recusou "os bilhetes estabelecidos pelo protocolo" entre os clubes, que correspondem a 10% da lotação do espaço.



Os adeptos que viram negada a sua entrada pela Polícia de Segurança Pública regressaram a Oliveira de Azeméis, e o próprio clube oliveirense admitiu que vai tratar de quem já tinha bilhete e não pôde entrar no recinto.



Em declarações à imprensa após o jogo, o diretor desportivo da Oliveirense, João Nuno Araújo, abordou o tema dizendo que é uma situação que vão tentar esclarecer e que não tinha dados que permitam falar sobre a situação.



"Lamentamos que os nossos adeptos não tenham podido estar presentes, mas vamos averiguar para saber o que se passou", disse o responsável.



O FC Porto venceu a Oliveirense, por 6-5, um resultado que vale aos 'dragões' a liderança partilhada do campeonato com o Sporting, à passagem da 19.ª jornada.