Adeptos dão título ao Benfica

Quase uma em cada duas pessoas inquiridas no estudo da Aximage acredita que será o clube da Luz a sagrar-se campeão.

Por Mário Pereira | 01:30

Praticamente metade dos portugueses acredita que o Benfica vai ser o campeão nacional na época em curso. Este é o resultado de uma sondagem feita pela Aximage para o Correio da Manhã.



O sucesso do emblema da águia é partilhado por 47,6% das respostas do universo de inquiridos, ressaltando desde logo o facto de se registar uma subida acentuada desta percentagem em relação a uma outra sondagem, sobre o mesmo tema, feita em julho passado.



Então, em pleno defeso, registava-se um empate técnico entre Benfica e FC Porto, com vantagem mínima para os encarnados: 35,5% contra 34,3%. Com o início das competições, tudo mudou.



O bom arranque das águias na Liga e a entrada na fase de grupos da Liga dos Campeões catapultaram a crença de que será o Benfica a fazer a festa do título em maio. Ao invés, os dragões registaram uma queda acentuada, baixando para os 28,3%.



O Sporting não faz parte deste ‘campeonato’. Surge muito distante dos dois rivais, com somente 7% dos inquiridos a acreditar que a equipa leonina pode sagrar-se campeã. De julho para setembro, quando foi feito o último estudo, a alteração é residual.



Benfiquistas mais seguros

Na segmentação por clube preferido, os adeptos do Benfica são os que mais fé têm na vitória da sua equipa, no campeonato. 83% acham que o título não foge às águias.



Os portistas não estão tão confiantes e apenas sete em cada dez inquiridos acredita na vitória do FC Porto.



Descrença no Sporting

Os adeptos do Sporting são, de longe, os mais descrentes dos três chamados grandes. Apenas 32,5 por cento (um em cada três) acreditam que a sua equipa pode ser campeã. Como segunda possibilidade, inclinam-se mais para o FC Porto.



FICHA TÉCNICA

Universo: Indivíduos inscritos nos cadernos eleitorais em Portugal com telefone fixo no lar ou possuidores

de telemóvel.



Amostra: Aleatória e estratificada (região, habitat, sexo, idade, escolaridade, atividade e voto legislativo)

e representativa do universo e foi extraída de um subuniverso obtido de forma idêntica. A amostra teve 603 entrevistas

efetivas: 281 a homens e 322 a mulheres; 55 no Interior Norte Centro, 92 no Litoral Norte, 102 na Área Metropolitana do Porto, 112 no Litoral Centro, 164 na Área Metropolitana de Lisboa e 78 no Sul e Ilhas; 103 em aldeias, 162 em vilas e 338 em cidades. A proporcionalidade pelas variáveis de estratificação é obtida após reequilibragem amostral.



Técnica: Entrevista telefónica por C.A.T.I., tendo o trabalho de campo decorrido entre os dias 1 a 2 de setembro de 2018, com uma taxa de resposta de 81,9%.



Erro probabilístico: Para o total de uma amostra aleatória simples com 603 entrevistas, o desvio padrão máximo de uma proporção é 0,020 (ou seja, uma margem de erro - a 95% - de 4,00%).



Responsabilidade do estudo: Aximage Comunicação e Imagem Lda., sob a direção técnica de Jorge de Sá e de João Queiroz