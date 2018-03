Adeptos dão título ao FC Porto

Há 65 por cento a acreditar na vitória dos 'dragões'.

Por João Pedro Óca | 01:30

A nove jornadas do fim do campeonato, a esmagadora maioria dos adeptos inquiridos na sondagem efetuada pela Aximage para oacredita que o FC Porto se vai sagrar campeão. Nem mesmo a maioria dos adeptos de águias e leões acredita no sucesso das respetivas equipas.Concretamente, 65,2% dos entrevistados atribuem a Liga aos dragões, 19,9% acreditam que o Benfica ainda tem possibilidades de conquistar o ‘penta’ e 4,7% ainda pensam que o Sporting pode chegar ao título.A vitória do FC Porto no clássico com o Sporting, na última jornada, parece ter desfeito as dúvidas dos inquiridos. Na última sondagem realizada, em fevereiro, à passagem da 21ª jornada, as contas estavam mais equilibradas: 37,2% para o FC Porto, 32,5% para o Benfica e 17,4% para o Sporting.Quatro rondas depois, as possibilidades de o FC Porto ser campeão disparam quase para o dobro. Os dragões estão no 1º lugar, com 67 pontos, mais 5 do que o Benfica e 8 do que o Sporting.Bruno Costa deverá ter mais uma oportunidade no jogo do FC Porto amanhã frente ao P. Ferreira. O jovem de 20 anos voltou ontem a treinar com a equipa principal e pode estrear-se na Liga, depois ter feito o primeiro jogo na Champions (Liverpool)."Quando é que vais começar a publicar os emails do outro clube grande [Sporting]? Estão em teu poder, já em praça pública revelaste que os tens", escreveu o agente César Boaventura no Facebook, dirigindo-se a Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto.