Adeptos do AEK e do Ajax envolvem-se em cenas de pancadaria

Tochas e paus usados nos confrontos em Atenas.

23:29

Os adeptos do AEK e do Ajax envolveram-se esta segunda-feira, em Atenas, em confrontos físicos com recurso a várias tochas de fumo e paus.



Os confrontos antecedem o jogo entre as duas equipas, a contar para a Liga dos Campeões, que se vai realizar às 17h55 desta terça-feira.



As imagens gravadas por um vídeo amador mostram confrontos entre adeptos do AEK e adeptos do Ajax. Há ainda relatos de que outros adeptos se juntaram às cenas de violência .

As imagens estão a ser partilhadas nas redes sociais.