Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Adeptos do Barcelona querem retirar placa com o nome de Figo de Camp Nou

Associação 'Un Crit Valent' lembra que Figo "foi no verão de 2000 para o Real Madrid, causando grande dano aos sócios do Barcelona".

13:01

Já passaram 18 anos desde que Figo trocou o Barcelona pelo Real Madrid mas a 'traição' nunca foi esquecida por grande parte dos adeptos do clube da Catalunha, "o inimigo público' dos blarugrana, como escrece o 'Sport', que esta sexta-feira revela mais um episódio dessa difícil relação.



Na porta 42 do Camp Nou ainda há uma placa com o nome de Figo mas associação 'Un Crit Valent' decidou que está na hora de acabar com isso e enviou uma carta ao Barcelona para que a mesma seja retirada imediatamente, por não entender que as diversas direções não tenham tomado essa iniciativa.



A 'Un Crit Valent' lembra que Figo "foi no verão de 2000 para o Real Madrid, manipulando, mentindo e causando grande dano aos sócios do clube".