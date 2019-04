Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Adeptos do Benfica e Sporting envolvem-se em confrontos após dérbi de voleibol

Polícia de intervenção teve de ser reforçada na estação metropolitana de Alto dos Moinhos.

20.04.19

Vários grupos de adeptos do Benfica e do Sporting envolveram em confrontos este sábado à noite após o dérbi Benfica-Sporting em voleibol.



De acordo com o Comando Metropolitano da PSP, ao início da noite já tinha havido um reforço policial em Benfica "normal" devido aos eventos desportivos deste sábado. No entanto, após os adeptos se terem envolvido em confrontos na estação de metro de Alto dos Moinhos e na Estrada da Luz, junto ao Banco Santander, os meios foram reforçados.



As autoridades afirmam que estes desacatos não estiveram "controlados" durante algum tempo por não se resumirem a um único espaço e haver vários grupos de adeptos espalhados perto das zonas onde sucederam alguns dos confrontos. Entretanto, os grupos foram desmobilizando.



Dos confrontos não resultaram nem feridos nem foram efetuadas detenções.



O Benfica venceu o terceiro jogo da final do Campeonato, por 3-2 (25-20, 22-25, 23-25, 25-15 e 15-10). Lideram a final, por 2-1, e estão a uma vitória do título.