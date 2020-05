Adeptos do Benfica 'invadem' redes sociais de David Tavares, infetado com covid-19

Mal o Benfica tornou público que, dezenas de adeptos encarnados acorreram às redes sociais do médio para lhe desejar as melhoras. Embora o futebolista não tenha feito qualquer publicação referente ao assunto, os seus seguidores utilizaram 'posts' anteriores para deixar as respetivas mensagens."Força, craque" ou "estamos contigo" foram algumas das frases que os simpatizantes da águia proferiram, encorajando o jovem centro-campista.Como o Benfica deu conta, David Tavares "encontra-se bem, assintomático e a cumprir isolamento". Os restantes jogadores do plantel irão realizar em breve mais testes para se saber se existiu algum contágio.