Adeptos do Boavista causam distúrbios nas imediações do estádio do Gil Vicente

Apesar de os jogos da última jornada da I Liga serem disputados à porta fechada, os momentos que antecederam o embate entre o Gil Vicente e o Boavista ficaram marcados por alguns desacatos provocados por adeptos dos axadrezados.Cerca de meia centena de adeptos do Boavista juntaram-se nas imediações do Estádio Cidade de Barcelos e, na sequência do arremesso de tochas, provocaram um pequeno incêndio na zona de relva que fica próxima da entrada do recinto desportivo. Apesar de a situação não ter causado grande aparato, foi o suficiente para as autoridades policiais intervirem, aumentarem o perímetro de segurança e dispersarem os adeptos para uma zona mais afastada do estádio.No plano desportivo, o Boavista entra em campo ainda sem a permanência assegurada. Para que tal aconteça, a equipa comandada por Jesualdo Ferreira tem três opções: vencer; empatar, desde que acabe em igualdade pontual apenas com Rio Ave e Farense; perder, desde que Rio Ave e Farense não vençam.