Centenas de adeptos do Sp. Braga fazem-se ouvir nas Portas do Sol, no centro de Madrid, onde os "guerreiros" defrontam mais logo a equipa do Real.O jogo é da quarta jornada da fase de grupos da Champions e, depois do bom desempenho da equipa arsenalista, há 15 dias em Braga, os adeptos acalentam a esperança de ver a turma arsenalista a vencer num estádio onde nenhuma equipa portuguesa conseguiu ganhar.No estádio Santiago Bernabéu, na noite desta quarta-feira, vão estar cinco mil adeptos do Sp. Braga.