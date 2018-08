Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Portugueses espancam adeptos do FC Porto na Croácia

Vítimas publicaram imagens da agressão no Facebook.

17:35

Dois adeptos do FC Porto foram esta quarta-feira agredidos na ilha de Hvar, na Croácia, por um grupo de portugueses.



As vitimas conseguiram, através de contactos com o dono de um hostel naquela zona, arranjar um vídeo do momento em que foram abordados e violentamente agredidos.