Adeptos do FC Porto exibem tarja no Dragão: "Orgulhosamente arguidos"

Pinto da Costa e outros cinco administradores da SAD terem sido constituídos arguidos no âmbito do processo dos emails.

Os adeptos do FC Porto exibiram este sábado uma tarja, durante o jogo com o Sp. Braga, no Dragão, aludindo ao facto de Pinto da Costa e outros cinco administradores da SAD terem sido constituídos arguidos no âmbito do processo dos emails.



"Orgulhosamente arguidos por difamação no combate à corrupção", podia ler-se.