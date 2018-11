Adeptos do Fluminense invadem centro de treinos após maus resultados da equipa

Equipa brasileira está em risco de descer de divisão e a viver um clima de grande instabilidade.

20:16

De longe dá para ouvir os gritos. Muita cobrança. Seguranças tentam controlar a situação. Treino estava no aquecimento. #geflu pic.twitter.com/8Q2Lrkb5Fc — Hector Werlang (@hectorwerlang) November 30, 2018

Os maus resultados do Fluminense levaram um grupo de adeptos a invadir o centro de treinos, esta sexta-feira, para pedir explicações à equipa.Os adeptos dirigiram-se aos jogadores num tom agressivo e no campo apenas estava um segurança para acalmar a situação.A equipa brasileira está em risco de descer de divisão e a viver um clima de grande instabilidade dentro e fora de campo.Os invasores entraram pela porta principal do centro de treinos e caminharam até estarem cara a cara com os jogadores, momento em que a tensão aumentou.Os adeptos ainda ameaçaram os jornalistas por estes estarem a captar imagens do momentos.