Adeptos do PAOK invadem estúdio de TV e obrigam a leitura de protesto

Fãs do clube grego revoltados com cancelamento do jogo com o Olympiacos, após desacatos.

23:21

Cerca de quatro dezenas de adeptos da equipa de futebol do PAOK Salónica invadiram esta sexta-feira as instalações de uma estação de televisão pública, forçando um apresentador do canal a ler a mensagem que traziam.



Os adeptos invadiram os estúdios durante uma emissão em direto, em protesto com o que consideram ser o "maior escândalo desportivo de todos os tempos".







O PAOK perdeu esta terça-feira três pontos na liga grega de futebol, após o cancelamento da partida de 25 de fevereiro contra o Olympiacos, depois de vários incidentes.



O treinador do Olympiacos Óscar Garcia foi atingido na cara por um rolo de papel de uma máquina registadora, atirado da bancada nos minutos iniciais do jogo entre o PAOK e o Olympiacos.



Os incidentes levaram a equipa do Olympiacos a sair do campo em protesto, o que causou irritação nos adeptos do PAOK, que saíram do estádio, incendiaram caixas, danificaram carros estacionados e entraram em confronto com a polícia, que teve de intervir com gás lacrimogêneo para acabar com a violência.



O Olympiacos foi declarado vencedor da partida por 3-0, devendo o PAOK disputar ainda dois jogos em casa à porta fechada, incluindo o dérbi contra o atual líder AEK Atenas e ainda pagar uma multa de 30 mil euros.



A perda de pontos do PAOK coloca a equipa no terceiro lugar da classificação, com 49 pontos, atrás do Olympiacos, que ocupa o segundo lugar com 50 pontos, e do AEK, atualmente líder com 54 pontos.