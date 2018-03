Adeptos do Porto fazem a festa em Liverpool

Super Dragões levam onda azul ao estádio de Anfield Road.

18:06

O péssimo resultado trazido do Dragão (derrota por 5-0) não desanimou os adeptos do FC Porto, que acorreram em grande número a Liverpool para ver a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.



Liderados pelos Super Dragões, os adeptos chegaram às imediações do Estádio de Anfield Road entoando cânticos de apoio à equipa, sob vigilância apertada da polícia inglesa.



O FC Porto divulgou na sua conta oficial de Twitter imagens da festa, também partilhada pela claque em vídeos publicados nas redes sociais.



Prevê-se que vão estar em Liverpool três mil adeptos portistas.