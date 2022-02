Nem uma goleada de 5 golos impediu os adeptos do Sporting de continuarem a apoiar a equipa. Já em cima dos 90 minutos da partida desta terça-feira à noite, frente ao Manchester City, a contar para os oitavos de final da Liga dos Campeões, foi possível ouvir, em alto e bom som, os cânticos dos adeptos leoninos que marcaram presença no estádio.



O Sporting volta a defrontar os ingleses no dia 9 de março para tentar inverter a desvantagem de 5 golos sem resposta.