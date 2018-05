Hora do protesto evoca a data de fundação do clube, 1906.

17:22

Adeptos do Sporting marcaram para esta quinta-feira uma manifestação a exigir a saída de Bruno de Carvalho. O protesto, convocado nas redes sociai s, está marcado para as 19h06, uma referência à data de fundação do clube, 1906.Na terça-feira, dia em que ocorreram as agressões a jogadores e treinadores do Sporting em Alcochete, centenas de adeptos acorreram a Alvalade a pedir a pacificação do clube e a repudiar a violência.