Pelo segundo dia consecutivo, os adeptos do Paris Saint Germain (PSG) juntaram-se em frente ao estádio do clube, esta segunda-feira, à espera da chegada de Lionel Messi. Segundo a imprensa especializada, estarão a ser ultimados os preparativos para a transferência do internacional argentino para o clube francês.







Messi despediu-se do Barcelona no domingo, após 21 anos a vestir as cores dos catalães. No momento do adeus, o futebolista não conteve as lágrimas.