Adeptos invadiram o relvado para tirar fotos com Ronaldo

Juventus venceu o Manchester United por 1-0 e CR7 saiu do relvado aplaudido pelos adeptos casa.

Um adepto invadiu o campo durante o jogo entre Manchester United e Juventus e outro fez o mesmo já após o apito final do jogo desta terça-feira.



Os dois tiveram sortes diferentes, o primeiro apenas chegou perto de Ronaldo, o segundo acabou mesmo por tirar uma 'selfie' com o craque português.







O clube italiano venceu o Manchester United por 1-0 e saiu do relvado aplaudido pelos adeptos casa.